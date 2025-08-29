LA NACION

Detenido por espionaje un empleado del Ministerio de Exteriores de Armenia

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Armenia han informado este viernes de que un empleado del Ministerio de Exteriores ha sido detenido por traición al Estado por supuestamente haber cometido actos de espionaje durante su labor en la cartera ministerial.

El Comité de Investigación armenio ha explicado que inició a mediados de junio un proceso penal por el caso de traición "mediante espionaje, creando las condiciones para que un representante de un Estado extranjero tuviera acceso a información que contenía un secreto de Estado y prestando asistencia para la realización de actividades hostiles".

Durante la investigación preliminar, no han obtenido información "sobre la participación de otras personas, incluidos otros empleados del Ministerio de Exteriores de Armenia, en dicho delito, ni sobre su apoyo o ayuda al empleado", según reza un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, el organismo ha aprovechado la ocasión para señalar que "la persona en cuestión no era un funcionario de alto rango ni cónsul de Armenia en el extranjero", desmintiendo así las informaciones "difundidas por medios de comunicación".

