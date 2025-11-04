Detenido por grabar con unas gafas a chicas y tocarse "de forma obscena" en las fiestas de Girona
Detenido por grabar con unas gafas a chicas y tocarse "de forma obscena" en las fiestas de Girona
- 1 minuto de lectura'
GIRONA, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado 1 de noviembre a un hombre de 49 años durante las fiestas mayores de Girona por presuntamente grabar a chicas con unas gafas que llevaban incorporado un sistema de grabación de imagen, y hacerse tocamientos de forma obscena. Según han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press, sobre las 4.40 horas de la madrugada del sábado el detenido, que no tenía antecedentes, se acercó a la zona de lavabos de las fiestas, donde supuestamente grabó a las chicas, para más tarde adentrarse en una zona boscosa cercana y tocarse con los vídeos que había grabado. Agentes de paisano le localizaron en la zona de lavabos y le descubrieron dentro del bosque, procediendo a su detención por un delito de revelación de secretos.
