Detenido por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano del edificio

Santander, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Local de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 50 años por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano de un edificio de la calle Dos de Mayo. Se le imputa un supuesto delito de lesiones con arma blanca.

Los hechos ocurrieron a las 15.45 horas de la tarde cuando, en el transcurso de un altercado, el sospechoso amenazó de muerte e intentó agredir con una navaja a un vecino de 42 años. Por ello, los agentes desplazados hasta el lugar identificaron y detuvieron al hombre de 50 años de edad, hechos por los que instruyeron diligencias judiciales.