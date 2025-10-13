Detenido por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano del edificio
Detenido por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano del edificio
Santander, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Policía Local de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 50 años por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano de un edificio de la calle Dos de Mayo. Se le imputa un supuesto delito de lesiones con arma blanca.
Los hechos ocurrieron a las 15.45 horas de la tarde cuando, en el transcurso de un altercado, el sospechoso amenazó de muerte e intentó agredir con una navaja a un vecino de 42 años. Por ello, los agentes desplazados hasta el lugar identificaron y detuvieron al hombre de 50 años de edad, hechos por los que instruyeron diligencias judiciales.
