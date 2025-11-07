Detenido por retener a una amiga en el baño de su casa y amenazarla con un cuchillo en Palma

PALMA, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente retener a una amiga suya en el interior del baño de su casa y amenazarla con un cuchillo en Palma.

Fue la noche del pasado jueves cuando el 091 recibió un aviso de una mujer que pedía ayuda a través de la aplicación AlertCops. Los policías se pusieron en contacto con la mujer y, mientras esta les explicaba la situación, se colgó la llamada.

Gracias a la geolocalización de la aplicación policial, varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En un primer momento no encontraron a nadie, pero poco después vieron a un hombre y a una mujer discutiendo en la calle. Al acercarse, ella les dijo que el hombre tenía su dispositivo móvil. Los policías, tal y como había referido, encontraron el dispositivo en el bolsillo de él.

La mujer explicó que el hombre, amigo suyo, le había ido a buscar para llevarle hasta su casa y que, una vez en el domicilio, este le escondió su móvil.

Ella consiguió recuperarlo y se encerró en el baño, hasta donde el sospechoso le siguió. Una vez en el interior de la estancia, el hombre la retuvo y, con un cuchillo de 20 centímetros de hoja, le amenazó diciéndole que si volvía a usar su teléfono la iba "a rajar".

Los agentes cachearon al sospechoso, de nacionalidad española, y encontraron entre su ropa el cuchillo supuestamente empleado para amedrentar a la víctima. Fue detenido como supuesto autor de un delito de amenazas y detención ilegal.