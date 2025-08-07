LA NACION

Detenido un adolescente de 15 años en Dinamarca por preparar un ataque contra una escuela

Un adolescente de 15 años fue detenido en Dinamarca, sospechoso de haber preparado, con otros dos menores, un tiroteo contra una escuela, declaró el jueves la policía.

"El viernes 1 de agosto de 2025, la policía del sureste de Jutland (oeste) recibió una denuncia sobre la planificación de un tiroteo en una escuela, la escuela Sct. Michaels en Kolding", en el sur del país, escribió en un comunicado.

Según las autoridades, no existe "ningún peligro real y concreto para la escuela en cuestión ni para las personas".

A raíz de la denuncia, se detuvo a tres menores y "uno de los sospechosos detenidos, de 15 años, fue presentado ante el juez de instrucción por intento de homicidio y puesto en detención preventiva durante cuatro semanas", precisó la policía.

Los otros dos sospechosos fueron puestos en libertad tras ser interrogados, según informó la policía, que no dio detalles sobre la identidad de los sospechosos.

La escuela contra la que se planeó el ataque es un centro privado de Kolding, la octava ciudad del país escandinavo, en la que las vacaciones escolares terminan alrededor del 11 de agosto.

Los sospechosos son alumnos de otro centro, según un comunicado municipal.

