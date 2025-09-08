Detenido un adolescente tras la muerte de dos policías en un tiroteo en Turquía

ANKARA, 8 sep (Reuters) -

Un joven de 16 años ha sido detenido por dos agentes en un ataque con arma de fuego contra una comisaría de policía el lunes en la ciudad de Esmirna, en el oeste de Turquía, informó el ministro del Interior.

Esmirna ha sido golpeada por ataques milicianos en el pasado, incluyendo uno que mató a dos personas en 2017, pero los responsables no dieron ninguna indicación sobre el posible motivo del ataque del lunes en el distrito de Balcova de la ciudad, que también hirió a dos oficiales.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, en una publicación en la red social X, identificó al adolescente detenido por el ataque solo como E.B., y añadió que uno de los agentes heridos se encontraba en estado grave. El otro sufrió heridas leves, dijo.

Las emisoras turcas difundieron imágenes de videovigilancia que mostraban a un atacante con pasamontañas negro disparando un rifle contra la comisaría desde el otro lado de la calle.

Imágenes posteriores emitidas por la cadena estatal TRT mostraban al agresor disparando a una carretera antes de desplomarse con una herida en la pierna y gritando repetidamente "Allahu akbar", o "Dios es el más grande", mientras la policía se acercaba para proceder a la detención.

A lo largo de los años, Turquía ha sido escenario de atentados perpetrados por milicianos kurdos, grupos islamistas y organizaciones de extrema izquierda, a menudo contra las fuerzas de seguridad y las instituciones del Estado. (Información de Ece Toksabay; edición de Daren Butler y Helen Popper; editado en español por Irene Martínez)