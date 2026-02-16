Detenido un exministro de Energía ucraniano sospechoso en un caso de sobornos

KIEV, 16 feb (Reuters) - Un exministro de Energía ucraniano ha sido detenido como sospechoso en un caso de sobornos de gran repercusión por delitos como blanqueo de capitales y participación en actividades delictivas, según informaron el lunes fiscales anticorrupción, aunque no revelaron su nombre.

Los dos anteriores ministros de Energía de Ucrania dimitieron a raíz del llamado caso "Midas", centrado en una supuesta trama de sobornos por valor de US$100 millones en la agencia atómica estatal que salpicó a altos cargos y élites empresariales, entre ellos un antiguo colaborador del presidente Volodímir Zelenski.

El escándalo también le costó el puesto al jefe de gabinete de Zelenski, y los tres han negado haber cometido irregularidades.

"Estamos hablando del exministro de Energía de Ucrania (2021-2025)", dijeron los fiscales especiales anticorrupción en la aplicación de mensajería Telegram. "Se le acusa de blanqueo de capitales y participación en una organización criminal".

El exministro fue detenido durante el fin de semana cuando intentaba salir de Ucrania, según informaron los fiscales.

"Durante el mandato del sospechoso ... la organización criminal recibió más de US$112 millones en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético", dijo la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania en un comunicado.

Los materiales obtenidos en Ucrania y a través de la cooperación internacional con las autoridades competentes de varios países sirvieron de base para llegar a esta conclusión, añadió la oficina. (Información de Dan Peleschuk y Pavel Polityuk; edición de Christopher Cushing y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)