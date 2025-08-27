Detenido un hombre acusado de la muerte de su pareja, de la que tenía orden de alejamiento

GRANADA, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 54 años, según han confirmado este miércoles a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que señalan que el varón está detenido como presunto autor de un homicidio, y que se investigan las circunstancias del suceso, que se produjo el pasado domingo, 24 de agosto, en Motril (Granada).

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas de la mañana del domingo una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero de Motril, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de Granada, donde falleció.

La Policía Nacional ha confirmado que, tras lo sucedido, el hombre, pareja de la mujer fallecida, fue detenido en la capital granadina como presunto autor de un homicidio. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta.

Fuentes del caso han explicado a Europa Press que tanto el presunto agresor como la víctima del suceso figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior. Además, han explicado que sobre el ahora detenido pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su pareja, muerta en el marco de este presunto crimen que podría así tratarse de un nuevo caso de violencia de género, a expensas de lo que determine la investigación.