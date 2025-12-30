Detenido un hombre acusado de maltratar a su pareja y agredir sexualmente a la amiga de esta

VALÈNCIA, 30 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrent (Valencia) a un varón de 37 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar tras realizar tocamientos a la amiga de su pareja mientras se encontraba ebria, además de golpear y amenazar de muerte a su novia al tratar de defender a su compañera de piso y alertar a la Policía. Los hechos ocurrieron en Nochebuena cuando efectivos del servicio de radiopatrullas de la Policía Nacional fueron comisionados a un domicilio de Torrent, donde al parecer, según llamada de una mujer, su pareja estaba intentando violar a una compañera de piso. Ante la gravedad de los hechos comunicados, varios indicativos se dirigieron al lugar, localizando al agresor en ropa interior, "muy nervioso y agitado", el cual intentaba huir de los policías, encerrándose en una habitación donde fue interceptado por la patrulla, según las mismas fuentes. La pareja del detenido manifestó que su compañera de piso se encontraba ebria y se acostó en su habitación para descansar, momento en que sobre las tres de la madrugada escuchó a su pareja levantarse de la cama para ir al baño. La mujer sorprendió a su novio desnudo, realizándole al parecer tocamientos en los pechos a su amiga sin su consentimiento. Cuando le recriminó tal acción y trató de evitar la agresión sexual, el presunto autor se levantó, la cogió violentamente del cuello y la golpeó en los pechos en varias ocasiones, para seguidamente amenazarla de muerte si llamaba a la policía. Además, cogió un cuchillo de la cocina para amenazarla de nuevo, trasladando a la víctima por la fuerza a la habitación. Los agentes, tras observar que la mujer presentaba rojeces y escoriaciones tanto en la zona del cuello y el pecho como consecuencia de la agresión sufrida a manos de su novio, procedieron a la inmediata detención del varón como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito familiar, siendo puesto a disposición judicial.