Detenido un hombre acusado de matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València

VALÈNCIA, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Al parecer, el arrestado sufrió un brote de la enfermedad mental que padecía.

El incidente tuvo lugar anoche, sobre las 21.30 horas, en una vivienda de la Plaza Arturo Piera de València, en la que dos hombres compartían piso.

Fue un vecino de la finca el que llamó a la Sala CIMACC 091 para alertar de que escuchaba ruidos de pelea en uno de los domicilios.

Hasta el lugar indicado se desplazaron varios agentes, que accedieron a la casa por el balcón a través de una cesta de bomberos.

Los policías observaron en ese momento a un hombre fallecido en el pasillo y al presunto autor de la agresión mortal de rodillas, a su lado. Ambos estaban llenos de sangre y el agresor sostenía el mango de una mancuerna en la mano.

La víctima presentaba múltiples heridas y sangrado abundante en rostro y cabeza. Los agentes detuvieron inmediatamente al presunto autor de los hechos, que fue trasladado a un centro sanitario.

Por su parte, los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre y asistieron al arrestado inicialmente por contusiones y traumatismo craneoencefálico. Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU y un equipo de Atención Primaria, han concretado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Agentes del Grupo de Homicidios de Policía Nacional y de la Policía Científica de la Jefatura Superior de la Comunitat se han hecho cargo de las investigaciones.