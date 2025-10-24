Detenido un hombre armado con un cuchillo cerca de la embajada de EEUU en Tokio, según TBS News
- 1 minuto de lectura'
TOKIO, 24 oct (Reuters) - Un hombre que esgrimía un cuchillo fue detenido cerca de la embajada de Estados Unidos en Tokio, informó el viernes el canal de noticias TBS.
Un policía antidisturbios resultó herido, pero se desconoce el alcance de sus lesiones, según el informe, que basa su información en fuentes policiales.
Se desconoce el motivo del ataque.
El ataque se produce días antes del viaje previsto a Tokio del presidente de EEUU, Donald Trump. Trump se reunirá con el emperador de Japón, Naruhito, y con la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi, durante su estancia en Japón del 27 al 29 de octubre, según ha informado el Gobierno.
El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ha movilizado hasta 18.000 efectivos adicionales para reforzar la seguridad de la visita, según informó Kyodo News esta semana. (Información de Anton Bridge y Kantaro Komiya; edición de Himani Sarkar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
