Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla
Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla
- 1 minuto de lectura'
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a un hombre de 63 años como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones al presuntamente obligar su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla del domicilio.
En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos habrían tenido lugar a finales de 2024 en un domicilio ubicado en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.
De esta manera, según el relato de la víctima, quien mantenía un contrato de arrendamiento con su agresor, los hechos incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual e incluso fue obligada a mantener relaciones sexuales plenas bajo coacción y amenazas de echarla del domicilio si no accedía a sus pretensiones.
Al respecto, la Guardia Civil ha señalado que el uso de la amenaza para obligar a mantener relaciones sexuales plenas no solo constituye agresión sexual, sino que demuestra un patrón de dominación que deja profundas y duraderas secuelas psicológicas en la persona afectada.
Finalmente, los agentes instruyeron las diligencias policiales, que fueron remitidas junto con el detenido al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.
- 1
Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
- 2
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
- 3
El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias: en diciembre va por el presupuesto y para febrero envía las reformas
- 4
Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca