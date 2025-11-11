Detenido un hombre en Gran Canaria por obligar a su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a un hombre de 63 años como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones al presuntamente obligar su inquilina a mantener relaciones sexuales para no echarla del domicilio.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos habrían tenido lugar a finales de 2024 en un domicilio ubicado en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana.

De esta manera, según el relato de la víctima, quien mantenía un contrato de arrendamiento con su agresor, los hechos incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual e incluso fue obligada a mantener relaciones sexuales plenas bajo coacción y amenazas de echarla del domicilio si no accedía a sus pretensiones.

Al respecto, la Guardia Civil ha señalado que el uso de la amenaza para obligar a mantener relaciones sexuales plenas no solo constituye agresión sexual, sino que demuestra un patrón de dominación que deja profundas y duraderas secuelas psicológicas en la persona afectada.

Finalmente, los agentes instruyeron las diligencias policiales, que fueron remitidas junto con el detenido al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.