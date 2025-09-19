Detenido un hombre en Madrid tras intentar atropellar a agentes de la Policía con una furgoneta robada

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 57 años que intentó atropellar a una patrulla con una furgoneta robada en Puente de Vallecas, lo que obligó a los efectivos policiales a realizar tres disparos disuasorios.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles cuando agentes de la Comisaría de Puente de Vallecas fueron requeridos sobre las 23.15 horas en la calle Cruz del Sur por la sustracción de un vehículo, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La Policía Nacional localizó finalmente el vehículo sustraído en el distrito de Retiro. Cuando los agentes procedieron a dar el alto a la furgoneta, su conductor intentó arrollar a los policías. Para evitar el atropello, tuvieron que realizar tres disparos disuasorios. Aún así, el individuo logró huir del lugar en un primer momento.

Tras un seguimiento al vehículo, finalmente su conductor fue detenido y reducido en la zona de Retiro. El detenido cuenta con un amplio historial delictivo, con más de 60 antecedentes policiales, según ha adelantado 'El Mundo'. Se trata de un hombre de 57 años y nacionalidad española. Ha sido arrestado por presuntos delitos de robo, hurto, utilización ilícita de vehículo, contra la seguridad vial y atentado contra la autoridad.