Detenido un hombre en Maó con éxtasis, ketamina, cristal y LSD

MENORCA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a un hombre, de origen colombiano, que llevaba una media de color marrón en el bolsillo trasero del pantalón que contenía ketamina, éxtasis, LSD y cristal. Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde del pasado miércoles, según han explicado en un comunicado, cerca de la estación de autobuses de Maó.

La Policía Nacional ha explicado que en Maó existen diferentes infraestructuras esenciales como la estación de autobuses de Maó, de manera que están realizando diferentes intervenciones policiales en la zona con el fin de dar respuesta a las quejas y demandas vecinales.

Fue en el desarrollo de un dispositivo selectivo de identificación de personal en la estación de autobuses de Maó, cuando se detuvo al hombre como presunto responsable de un delito contra la salud pública, tras constatarse que las cantidades que llevaba no eran para consumo propio.