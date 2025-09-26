Detenido un hombre en Tenerife Sur al tratar de introducir en la isla más de 21 kilos de cogollos de marihuana

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

Funcionarios de Aduanas de la Agencia Tributaria, junto a agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) del aeropuerto Tenerife Sur, han detenido a un hombre de 48 años, a su llegada de un vuelo procedente de Bruselas, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Durante el análisis constante de vuelos que se realiza en el aeropuerto Tenerife Sur a su llegada a tierra, el acusado levantó las sospechas de los agentes debido a su actitud de nerviosismo mientras esperaba su equipaje para abandonar la instalación, motivo por el cual los agentes decidieron realizar una inspección exhaustiva de su maleta.

Así, encontraron en su interior un total de 38 paquetes que contenían un total de 21.565 gramos de cogollos de marihuana, según el resultado del 'narcotest' realizado en una muestra de la sustancia.

El detenido, junto con la sustancia intervenida y las diligencias realizadas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado.