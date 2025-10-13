Detenido un hombre por presuntamente matar a otro en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este lunes a un hombre de 30 años por presuntamente matar a otro en la plaza Montserrat Roig de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), informan en un comunicado.

Los hechos han sucedido cerca de las 01:00 horas cuando diversas dotaciones de los mossos y la Policía Local se han dirigido al lugar, donde han localizado al hombre "gravemente herido" por arma blanca, apuntan fuentes conocedoras del caso.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado tres unidades terrestres y su equipo de psicólogos, pero no han podido salvarle la vida; la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) está investigando los hechos.