Detenido un importante cabecilla de un grupo disidente de las FARC en Cauca, Colombia

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Colombia han informado de la detención de Julián Eduardo González Dussan, presunto cabecilla del Bloque Martín Villa, un grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una operación que ha supuesto un "duro golpe" para la estructura de las disidencias de 'Iván Mordisco'.

La detención ha tenido lugar cuando 'Julio' (alias con el que es conocido el detenido) se dirigía al departamento del Cauca, en el suroeste del país, para asumir la jefatura del frente Carlos Patiño y suceder así a Anderson Andrey Vargas, alias 'Kevin', según informaciones recogidas por la emisora de radio Caracol.

Así, ha sido arrestado a la altura de Panorama, entre los municipios de La Plata e Inzá, en el marco de las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad. Fuentes de Inteligencia han señalado que 'Julio' habría reemplazado al líder del Bloque Martín Villa tras la caída de alias 'Chito'.

El ahora detenido, que fue comandante en el pasado, tendrá que hacer frente a los cargos que se le imputan por asociación ilícita con el fin de delinquir, tal y como apuntan estas informaciones.