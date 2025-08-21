Detenido un joven en un ferry entre Palma e Ibiza por llevar drogas para la venta
IBIZA, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional ha detenido a un individuo de origen colombiano y 30 años por un delito contra la salud pública que fue pillado en un ferry entre Palma e Ibiza con drogas para su venta. Según ha informado la Policía en un comunicado, el jueves 14 de agosto, en el transcurso de los controles operativos a bordo del buque procedente de Palma, los agentes detectaron en el hall de entrada a un joven que realizaba un trayecto a pie inusual respecto al resto de viajeros, intentado evadir el control policial, motivo por el cual los agentes procedieron a su identificación.
Durante el cacheo reglamentario, los policías localizaron diferentes sustancias estupefacientes distribuidas en bolsas de plástico con un total de 25,93 gramos de una sustancia rosa, al parecer 'Tusi'; 0,72 gramos de marihuana, así como 450 euros en billetes de 50. Ante la cantidad y diversidad de sustancias estupefacientes, unido a que todas estaban perfectamente repartidas para su venta, procedieron a la detención del mismo como presunto autor de un delito contra la salud pública.
