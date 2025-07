Detenido un menor en posesión de documentación falsificada cuando intentaba acceder al Hipódromo de la Zarzuela

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La Policía Municipal de Madrid ha informado de la detención el pasado 3 de julio de un menor de edad del año 2007 que estaba en posesión de varios permisos de circulación de Colombia y de Estados Unidos falsificados y con los que pretendía acceder a eventos en el Hipódromo de la Zarzuela. La investigación se inició después de que la Oficina de Atención al Ciudadano de Moncloa recibiera numerosas quejas sobre la posible venta de documentación falsificada para acceder a los conciertos del Hipódromo, por lo que la Policía Municipal montó un dispositivo especial en la zona con agentes uniformados y de paisano, en colaboración con la seguridad del propio recinto. En medio de este dispositivo, los agentes localizaron a un varón menor de edad en actitud visiblemente nerviosa e impaciente que, cuando se le solicitó la documentación de identidad, presentó una licencia de conducir de Colombia, afirmando que no tenía más documentos, según han relatado a Europa Press fuentes policiales. Los agentes procedieron entonces a realizar un pequeño cacheo superficial y al joven se le encuentran más permisos de circulación para Estados Unidos y Colombia. El menor reconoce entonces que la documentación es falsa y que la había comprado en Estados Unidos para dársela a unos amigos. El menor, que finalmente no contaba con documentación real, afirma que es de origen estadounidense aunque reside en España y asegura que tiene previsto viajar a su país en un vuelo a los pocos días. En este punto, y con el aparente objetivo de colaborar con las autoridades, enseña una muestra de su pasaporte. Ante tales evidencias y debido a que el joven no tenía domicilio conocido, los agentes proceden a su detención y lo ponen a disposición del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Durante todo el dispositivo se lograron incautar en torno a 27 documentos falsos.