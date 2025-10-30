Detenido un tercer sospechoso del robo al Louvre, según la televisión francesa

30 oct (Reuters) - Un tercer sospechoso ha sido detenido en relación con el robo del Louvre en París, informó el jueves la cadena de televisión francesa BFM.

El arresto se produjo en la región de París a última hora del miércoles, dijo BFM, y añadió que se sospecha que el hombre estaba presente en la escena del crimen cuando se produjo el atraco.

Cuatro ladrones encapuchados robaron joyas preciosas de la galería Apolo del Louvre, que alberga las joyas de la Corona francesa, durante las horas de apertura en la mañana del 19 de octubre, revelando fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo.

Dos hombres detenidos el pasado fin de semana como sospechosos de entrar en el museo por una ventana del piso superior y robar las valiosas piezas han "admitido parcialmente" su implicación en el robo, según informó el miércoles el fiscal de París.

