Detenidos 14 fiscales venezolanos en una operación anticorrupción

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 14 fiscales del estado venezolano de Carabobo, entre ellos un antiguo responsable del Ministerio Público en dicha región, han sido detenidos e imputados por su presunta relación con actividades corruptas, según el fiscal general, Tarek William Saab.

Saab ha enmarcado este operativo, que comenzó el pasado domingo, dentro de la "permanente cruzada contra la corrupción y diversas conductas indecorosas" en instituciones públicas. En su opinión, se trata de una operación "ejemplarizante y trascendental".

"Reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana", ha resaltado el fiscal general en un comunicado.

La institución estima en 570 los funcionarios del Ministerio Público que han sido procesados por violar la ley y, según Saab, esta vigilancia seguirá "sin contemplación alguna".

La oposición, en cambio, ha acusado a los órganos controlados por el chavismo de recurrir a este tipo de prácticas para depurar cualquier atisbo de crítica en sectores clave, como pueda ser el sistema judicial.