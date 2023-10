Las autoridades de Uganda han detenido a 40 seguidores del líder opositor Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, quien el jueves fue "escoltado" a su vivienda tras llegar al aeropuerto de Entebbe después de un viaje al extranjero.

El portavoz de la Policía de Kampala, Patrick Onyango, ha señalado en un comunicado publicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que las detenciones tuvieron lugar el jueves durante "una exitosa" operación y ha afirmado que entre los detenidos está en parlamentario Charles Matovu".

Así, ha manifestado que los detenidos son sospechosos de "incitar a la violencia" y ha resaltado que fueron incautadas boinas rojas --símbolo de Bobi Wine--, megáfonos y camisetas. "Estas personas serán imputadas, mientras las operaciones siguen en marcha", ha zanjado Onyango.

Las detenciones tuvieron lugar después de que más de 300 seguidores de Bobi Wine se desplazaran al aeropuerto para darle la bienvenida, un acto convocado por su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), si bien el opositor fue detenido nada más bajarse del avión y trasladado por la fuerza a su vivienda.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que Kyagulanyi estaba bajo arresto domiciliario, según ha informado el diario 'Daily Monitor'. La decisión ha provocado la preocupación por parte de la oposición y de Estados Unidos, que ha criticado la detención de Bobi Wine.

El propio Kyagulanyi dijo que había sido detenido "de forma ilegal". "En cuanto aterricé, unos matones me agarraron, me torcieron las manos y me metieron en un coche privado que estaba esperando. Me llevaron al antiguo aeropuerto, donde me metieron en un coche militar con soldados y policías", detalló.

La intervención policial tuvo lugar después de que las autoridades indicaran que la concentración convocada para dar la bienvenida al opositor y acompañarle hacia su casa en una marcha era ilegal, después de que la Policía prohibiera el mes pasado las manifestaciones convocadas por la NUP por motivos de orden público.

Bobi Wine es una de las caras más conocidas de la oposición al presidente ugandés, Yoweri Museveni, y se enfrentó a él en las elecciones celebradas en enero de 2021. Asimismo, ha reclamado al Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue las denuncias de la oposición sobre abusos de los Derechos Humanos por parte del Gobierno.

Las elecciones se celebraron un contexto especialmente tenso debido al aumento de la represión contra la oposición y la muerte de más de 50 personas en noviembre a causa de la acción de las fuerzas de seguridad contra manifestantes tras la detención de Kyagulanyi durante un acto de campaña.