Detenidos cinco tripulantes de una narcolancha al frustrar un alijo de 3.000 kilos de hachís en Sanlúcar

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil de Cádiz ha evitado la introducción de un alijo de hachís que pretendía ser introducido por el río Guadalquivir, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, deteniendo a los cinco tripulantes de una embarcación de alta velocidad que trataba de alijar 76 fardos con un peso total de 3.040 kilos.

La intervención se realizó sobre las 23:00 del pasado domingo, cuando los guardias civiles que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa por el río Guadalquivir, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se organizó un dispositivo que se coordinó con patrulleras del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de esta Comandancia, que de manera inmediata comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa.

Tras su avistamiento, se constató que transportaba a bordo numerosos fardos de arpillera.

Tras las primeras maniobras realizadas por las patrulleras de la Guardia Civil, se constató que la embarcación de alta velocidad, de las conocidas como narcolanchas, de 17 metros de eslora y cuatro motores de 300 cv cada uno, estaba intentando alijar droga. Al verse sus tripulantes sorprendidos por los agentes, emprendieron la huida a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas en aguas gaditanas.

"La pericia y destreza" de la Guardia Civil desde el agua dio sus frutos, procediendo a la intercepción de la narcolancha y la detención de sus cinco tripulantes, que transportaban en el interior de la embarcación un total de 76 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, de 40 kilos cada uno y con un peso total de 3.040 kilos.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Cádiz se ha hecho cargo de las diligencias y los detenidos, varones de 26, 29, 33, 34 y 39 años de edad, que van a ser puestos a disposición judicial en las próximas horas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contrabando.