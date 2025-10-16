Detenidos cuatro adolescentes acusados de violar en grupo a una alumna en un colegio de Malasia

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad de Malasia han detenido este jueves a cuatro adolescentes acusados de violar a una estudiante en un colegio del estado de Kedah, en el noroeste del país, y de difundir además contenido pornográfico, un caso que ha hecho saltar las alarmas a medida que aumenta la violencia en las escuelas.

Las investigaciones apuntan a que los cuatro adolescentes incurrieron en una serie de agresiones sexuales entre los meses de mayo y agosto, unos delitos que se habrían cometido dentro del propio colegio, según informaciones del diario 'New Straits Times'.

Los cuatro sospechosos --entre ellos un antiguo alumno del centro-- han sido arrestados después de que un padre del colegio informara de que había un vídeo circulando en el que aparecía su hija.

Las fuerzas de seguridad han requisado los teléfonos móviles de los sospechosos a medida que avanza la investigación para poder analizar detenidamente su contenido, si bien no han dado más detalles sobre el caso o las posibles víctimas.

En caso de ser hallados culpables de cometer la violación en grupo, podrían enfrentarse a penas de entre 10 y 30 años de prisión, además de recibir azotes.

El caso ha salido a la luz menos de una semana después de que tres estudiantes de Malaca fueran violadas también en grupo por varios alumnos de 17 años, todos mayores que ellas. Los acusados fueron expulsados del centro y se encuentran también detenidos.

En Selangor, un adolescente de 14 años fue detenido por haber apuñalado a una compañera de 16 años. El primer ministro, Anwar Ibrahim, ha atribuido a esta ola de violencia el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes.