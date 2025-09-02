Detenidos, dos amigos usados como "mulas" financieras al abrir cuentas relacionadas con estafas

ALICANTE, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a dos varones, de 20 y 21 años, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales tras haber sido utilizados como "mulas" financieras. Los dos arrestados habían entregado sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceros, a cambio de "pequeñas cantidades de dinero".

Según ha informado la Policía en un comunicado, los ahora arrestados supuestamente fueron captados como "mulas" a cambio de una contraprestación económica, para lo que entregaron sus cuentas bancarias con sus datos personales a terceros, que posteriormente fueron utilizadas en estafas en distintas localidades.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por uno de los propios detenidos, quien manifestó en dependencias policiales que podía verse perjudicado por unos hechos ocurridos el pasado mes de mayo. Este joven explicó que un conocido suyo le había informado de una supuesta promoción de entidades bancarias, consistente en la apertura de cuentas con códigos de referido de un tercero, que le generaban una bonificación a este último.

Por esas aperturas de cuentas iba a recibir un dinero y cuando el tercero recibiera la bonificación, cerraría las cuentas. Tras realizar el proceso de alta de cuentas junto a su conocido, el denunciante permitió que ese tercero, contactado a través de redes sociales, introdujera en su teléfono móvil lo que él pensaba eran los códigos de afiliación. Por esta gestión el arrestado cobraría 50 euros.

Pasado un tiempo, el denunciante fue advertido por la Policía Nacional de que una de las cuentas de las que figuraba como titular estaba implicada en movimientos de dinero fraudulentos. Las investigaciones permitieron comprobar que el denunciante tenía cinco cuentas a su nombre que supuestamente no sabía y su conocido cuatro más, todas ellas relacionadas con estafas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Burgos y Málaga.

Los dos arrestados entregaron sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceros, a cambio de pequeñas cantidades de dinero. De esta forma, facilitaban que redes de estafadores realizaran operaciones fraudulentas dificultando el rastreo policial y creando entramados de identidades falsas.

Estos grupos suelen utilizar además de esta técnica, otras estrategias como el 'smishing', que consiste en enviar mensajes de texto simulando ser entidades bancarias o empresas para que las víctimas accedan a páginas fraudulentas e introduzcan sus datos personales, o el 'vishing', en el que mediante llamadas telefónicas se hacen pasar por personal de bancos para lograr que las víctimas transfieran su dinero a otras cuentas.

Cuando engañan a estas víctimas, el dinero que les sustraen los dirigen hacia las cuentas abiertas gracias a las "mulas".

De esta manera intentan evitar cualquier rastreo o responsabilidad, orientando la culpabilidad del delito hacia las mulas, las cuales en muchos casos no saben que están siendo parte de un entramado delictivo.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, mientras que la investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos.