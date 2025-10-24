Detenidos dos israelíes por intentar bloquear el paso de camiones con ayuda humanitaria a Gaza

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Israel ha detenido este viernes a dos israelíes por intentar bloquear el paso de camiones con ayuda humanitaria que se dirigían a la Franja de Gaza, según ha confirmado la organización Honenu, que da ayuda legal a personas acusadas de actos de violencia contra palestinos.

"La Policía detuvo a dos activistas de Tsav 9 tras el bloqueo de camiones de ayuda a Hamás", ha dicho Honenu en su cuenta en la red social X, antes de afirmar que las detenciones han tenido lugar cerca del cruce de Kisufim, sin que por el momento haya más detalles al respecto. Tsav 9 es una organización derechista formada por algunos familiares de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha estado implicada en diversas protestas y bloqueos a la ayuda humanitaria a Gaza, lo que implicó que Estados Unidos la sancionara por estos hechos y al considerarlo un grupo "extremista violento".

Por su parte, Honenu es una organización sin ánimo de lucro que tiene en los colonos detenidos en ataques contra palestinos en Cisjordania a la mayoría de sus clientes. Asimismo, ha dado defensa legal a miembros de las fuerzas de seguridad acusados de incidentes mientras estaban en activo.

El envío de ayuda a la Franja de Gaza forma parte del acuerdo alcanzado hace cerca de dos semanas entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave. El citado acuerdo llevó aparejado un alto el fuego en Gaza y la liberación por parte del grupo palestino de los 20 rehenes que seguían con vida. Además, ha entregado 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 200 cadáveres, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.