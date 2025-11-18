LA NACION

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación por presuntos contratos irregulares

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación por presuntos contratos irregulares

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación por presuntos contratos irregulares
Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación por presuntos contratos irregulares

ALMERÍA, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por sus presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Giménez como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

HABRÁ AMPLIACIÓN

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    1

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  2. Dakota Johnson, Emma Stone y los looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
    2

    En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar

  3. El nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado
    3

    El futuro de la Corte: el nombre de Fernández Sagasti divide aguas en el peronismo, que redefine su mapa de poder en el Senado

  4. Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado
    4

    Decreto: Milei le dio otro golpe al Instituto de la Yerba para “impedir su intromisión” en el mercado

Cargando banners ...