Detenidos en Arabia Saudita familiares de estadounidense por disputa comercial (ONG)

Varias oenegés acusaron a Arabia Saudita de detener a cinco miembros de la familia de un ciudadano estadounidense que presentó una demanda comercial en Pensilvania contra miembros de la familia real, entre ellos el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

Los cinco detenidos comparecieron el lunes ante el tribunal penal especializado de Riad, una jurisdicción establecida en 2008 para casos relacionados con el terrorismo, dijo el martes a la AFP Abdullah Alaudh, el director saudita de la oenegé Freedom Initiative, con sede en Washington.

Un juez leyó los nombres de las cinco personas, pero no indicó si habían sido acusadas ni fijó una fecha para una nueva audiencia, dijo Alaudh.

Freedom Initiative denunció el procedimiento, asegurando que convierte "una disputa comercial privada en un motivo de detención injusta" y que constituye "un flagrante abuso de autoridad" por parte del sistema judicial saudita.

Los cinco detenidos son familiares de Rakan Nader Aldosari, un estadounidense de 15 años, cuya familia presentó una demanda en su nombre en junio de 2020.

La denuncia, presentada por su padre, el empresario saudita Nader Turki Aldosari, acusa al expríncipe heredero Mohammed bin Nayef y a otras entidades sauditas de incumplir un contrato relacionado con un proyecto de refinería en Santa Lucía, una isla del Caribe.

La denuncia fue luego modificada para incluir a Mohamed bin Salmán.

Los tribunales estadounidenses rechazaron estas acusaciones en mayo de 2021, pero las autoridades sauditas arrestaron a los familiares de Rakan a principios de este año, una aparente "represalia", según un comunicado publicado la semana pasada por las oenegés Freedom Initiative, Democracy for the Arab World Now (DAWN) y la asociación de derechos humanos ALQST, con sede en Londres.

