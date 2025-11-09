Detenidos en Badalona (Barcelona) 7 miembros de un grupo criminal que introducía billetes falsos

BARCELONA, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Badalona (Barcelona) a 7 miembros de un grupo criminal que introducía billetes falsos de 100 euros.

Agentes de los Mossos empezaron una investigación en enero de este año al detectar un incremento de denuncias por pagos con billetes falsos de 100 euros en establecimientos de Badalona y Sant Adrià del Besòs (Barcelona) y detuvieron el pasado 5 de noviembre a los 7 miembros del grupo investigado, cuatro mujeres y tres hombres, informan en un comunicado este domingo.

Estos billetes tienen la consideración de peligrosos por el Banco Central Europeo, debido a la calidad de su impresión e imitación de las medidas de seguridad, y su fabricación está vinculada a la Camorra napolitana.

Los investigadores analizaron las denuncias y confeccionaron un mapa delincuencial para saber dónde se estaban introduciendo los billetes falsos, lo que permitió identificar al entramado de 7 personas que forman parte de un mismo grupo familiar y que se habían especializado en realizar compras en todo tipo de comercios con este tipo de billetes.

El grupo residía en el barrio de Sant Roc de Badalona y cambiaban constantemente de domicilio, ya que contaban también con antecedentes por ocupación de inmuebles.

Los investigados utilizaban a menores de edad para distraer la atención de los cajeros, que si detectaban la falsedad del billete eran increpados hasta el punto de recuperar el billete y huir del lugar para evitar ser identificados.

GRUPO NÁPOLES

Estas falsificaciones, junto con diferentes falsificaciones de billetes de 20 y 50 euros realizadas en el sur de Italia son conocidas como falsificaciones del grupo Nápoles y son las más antiguas y extendidas en Catalunya y el resto del Estado.

Son falsificaciones de la antigua serie del euro, difíciles de detectar excepto si se observa el billete por la parte posterior, identificando que el valor facial del mismo impreso en color morado no cambia a color verde con el movimiento.