Detenidos en Berlín tres supuestos miembros de Hamás sospechosos de planear atentados en Alemania

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía Federal de Alemania ha informado este miércoles de que han detenido en la capital del país, Berlín, a tres personas, dos de ellas de nacionalidad alemana, a las que ha acusado de formar parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y planear atentados. El Ministerio Público les ha identificado como Abed al G. y Ahmad I., (ambos alemanes), así como Wael F.M., nacido en Líbano. Los tres detenidos están siendo acusados de pertenencia a una organización terrorista extranjera y de "preparar un acto violento grave que ponga en peligro al Estado".

Según la investigación, todos ellos han estado involucrados este verano en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás desde Alemania. Dichas armas "estaban destinadas a ser utilizadas" por la milicia para perpetrar atentados contra edificios israelíes o judíos en el país europeo.

Durante las detenciones, las autoridades han encontrado varias armas, incluido un fusil de asalto AK-47 y varias pistolas, así como "una cantidad significativa" de municiones, tal y como ha indicado la Fiscalía en un comunicado publicado en su página web.

Los acusados comparecerán ante el juez de instrucción del Tribunal Federal este jueves, que será cuando decida sobre la ejecución de la prisión preventiva en contra de los tres sospechosos.

NIEGA TENER VÍNCULOS CON LOS DETENIDOS

Por su parte, Hamás ha dicho que las acusaciones de presuntos vínculos entre los detenidos y la milicia "son infundadas" y pretenden "perjudicarles", puesto que "su política ha sido y sigue siendo limitar su lucha contra la ocupación sionista únicamente" a los territorios palestinos.

"(Pretenden) socavar la solidaridad del pueblo alemán con nuestro pueblo palestino y su legítima lucha contra la ocupación sionista, así como contra la guerra de genocidio y limpieza étnica que se libra contra nuestro pueblo indefenso en la Franja de Gaza", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.