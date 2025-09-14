LA NACION

Detenidos en Colombia 38 miembros del Clan del Golfo

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad colombianas han detenido a 38 presuntos miembros del grupo criminal Clan del Golfo, incluidos dos cabecillas de la organización: alias 'Carlos', responsable del traslado de importantes cantidades de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, y alias 'Prasca', encargado de recaudar dinero de extorsión, microtráfico y minería ilegal. A 'Carlos' se le atribuye coordinación y comercialización de hasta seis toneladas de cocaína mensuales hacia Centroamérica y Estados Unidos, mientras que 'Prasca' recaudaba hasta 900 millones de pesos (casi 200.000 euros) al mes, según recoge la emisora Caracol Radio.

"Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes", ha destacado el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Además han sido detenidos cinco sicarios y reclutadores de menores de edad en colegios y sectores vulnerables. Asimismo se han incautado tres motocicletas, 29 teléfonos móviles, un arma de fuego, 58 cartuchos, dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.

