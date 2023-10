La Policía de Israel ha detenido este miércoles a cinco judíos ortodoxos por escupir presuntamente a peregrinos cristianos en la Ciudad Vieja de Jerusalén en pleno aumento de este tipo de incidentes.

"Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los incidentes de escupitajos contra cristianos no se denuncian, debemos incorporar cámaras de vigilancia, agentes sobre el terreno, vigilancia de la red y todos los medios disponibles para el análisis en tiempo real o posterior (...) y la investigación de los involucrados en los casos relacionados con este cargo de afrenta religiosa", ha indicado el jefe de la Policía del distrito de Jerusalén, Doron Turgeman.

Así, ha indicado que entre los detenidos hay un menor de edad y cuatro adultos, al tiempo que ha confirmado que algunos de los presuntos implicados aparecían en un vídeo grabado a principios de esta semana donde se veía a un grupo de judíos ortodoxos escupir a cristianos.

El vídeo en cuestión fue compartido entones a través de varias redes sociales, provocando la indignación de altos cargos, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y varios rabinos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha expresado que "escupir a cristianos no es un acto criminal". "Debemos actuar en consecuencia mediante la educación. No todo justifica un arresto", ha dicho, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Ya en el pasado y antes de su llegada a la política, Ben Gvir había justificado estos actos alegando que se trata de una "antigua costumbre judía".