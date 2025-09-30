LA NACION

Detenidos en Israel dos ciudadanos israelíes sospechosos de espiar para Irán

Ataques entre Israel e Irán, tensión en Medio Oriente
MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Israel han detenido a dos ciudadanos israelíes de 26 años sospechosos de haber espiado para Irán en los últimos meses, en el marco de una oleada de arrestos por este motivo tras la guerra de doce días entre ambos países, que tuvo lugar en junio.

La Policía israelí ha indicado que ambos, quienes residían en la ciudad de Jolón, al sur de Tel Aviv, han sido detenidos por supuestamente haber cometido delitos contra la seguridad al haberse puesto en contacto con miembros de la Inteligencia iraní y llevar a cabo "misiones" bajo sus instrucciones.

Uno de ellos fue detenido en agosto, si bien la investigación ha revelado que había estado en contacto con la Inteligencia iraní desde principios de año y había fotografiado bases militares y otros lugares de Israel. También hizo un llamamiento a los iraníes para realizar "misiones adicionales".

"A cambio de llevar a cabo misiones de seguridad, (...) recibió fondos en criptomonedas. Intentó reclutar a otros que llevaran a cabo acciones para la Inteligencia iraní y, a medida que avanzaba la investigación, otro sospechoso (...) fue arrestado bajo sospecha de contactar con una agente extranjero y llevar a cabo misiones bajo su dirección", reza un comunicado.

