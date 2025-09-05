Detenidos en Murcia un hombre y una mujer por conducir con matrícula falsa y agredir a policías
1 minuto de lectura
MURCIA, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre y una mujer que se encontraban dentro de una furgoneta con placas de matrículas falsas y que, en el momento de su arresto, propinaron patadas y puñetazos a varios agentes, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.
Los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana observaron una furgoneta estacionada que tenía el portón trasero forzado.
Los efectivos contactaron con la propietaria, que les indicó que su coche estaba en ese momento estacionado en Yecla, lo que permitió comprobar que los dos vehículos tenían las mismas placas de matrícula.
Al realizar una inspección más minuciosa, los policías vieron que dentro la furgoneta había dos personas y procedieron a su identificación.
Tras comprobar que la furgoneta presentaba las matrículas falsificadas, ambos fueron detenidos por un presunto delito de falsedad documental.
Durante el arresto, los dos individuos agredieron a los agentes propinándoles patadas y puñetazos, por lo que también se les atribuye la presunta comisión de un delito de atentado a agente de la autoridad.
Dentro del vehículo se hallaron diversos efectos que podrían ser utilizados para la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos con fuerza o violencia y falsificaciones, así como un carné de conducir denunciado como sustraído perteneciente a otra persona.
Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional del principal responsable de los hechos.
