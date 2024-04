Detenidos liberados en gaza denuncian abusos y malos tratos de parte de israel: funcionarios palestinos

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 15 abr (Reuters) - Israel liberó el lunes a 150 palestinos detenidos durante sus operaciones militares en Gaza para devolverlos al enclave, y muchos de ellos han denunciado haber sufrido malos tratos durante su cautiverio, dijeron funcionarios fronterizos palestinos.

Los detenidos, entre los que se encontraban dos miembros de la Media Luna Roja Palestina (MLRP) que llevaban 50 días retenidos, fueron liberados el lunes a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sur de Gaza, controlado por Israel, informaron los funcionarios de fronteras.

Varios fueron ingresados en hospitales, quejándose de abusos y malos tratos dentro de las cárceles israelíes, dijeron. El ejército israelí ha negado las acusaciones.

Muchos de los liberados dijeron que habían sido interrogados sobre si tenían conexiones con el grupo militante Hamás, que controla Gaza.

"Entré en la cárcel con dos piernas y volví con una", dijo Sufian Abu Salah por teléfono desde el hospital, añadiendo que no tenía antecedentes médicos de enfermedades crónicas.

"Tenía inflamaciones en la pierna y ellos (los israelíes) se negaron a llevarme al hospital, una semana después las inflamaciones se extendieron y se gangrenaron. Me llevaron al hospital, donde me operaron", dijo Abu Salah, añadiendo que había sido golpeado por sus captores israelíes.

Abu Salah, de 42 años y residente en la localidad de Abassan, al este de Jan Yunis, declaró a Reuters que fue detenido por las fuerzas israelíes a finales de febrero en una escuela donde él y su familia se habían refugiado.

El padre de cuatro hijos, que dijo no tener antecedentes médicos de enfermedades antes de su detención, señaló que no tenía ni idea de dónde había estado retenido, pero que "parecía un campo del ejército, no una prisión".

Según la Asociación de Presos Palestinos, hay al menos 9.100 palestinos tanto de Gaza como de Cisjordania detenidos en Israel. Esa cifra no incluye a los detenidos en Gaza desde el comienzo de la guerra del 7 de octubre, ya que Israel no ha revelado las cifras relacionadas con su ofensiva.

El ejército israelí dijo en una declaración a Reuters que actúa de acuerdo con el derecho israelí e internacional y que las personas que detiene tienen acceso a alimentos, agua, medicamentos y ropa adecuada.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel actúan para restablecer la seguridad de los ciudadanos de Israel, traer de vuelta a casa a los rehenes y lograr los objetivos de la guerra, respetando al mismo tiempo el derecho internacional", declaró el ejército a Reuters, añadiendo que las denuncias específicas de comportamiento inadecuado se remiten a las autoridades competentes para su examen.

Grupos palestinos e internacionales de derechos humanos han afirmado tener conocimiento de denuncias de malos tratos en cárceles israelíes. Afirmaron que Israel se ha negado a revelar información sobre los detenidos en Gaza, incluido el número de personas recluidas y dónde.

En diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que había recibido numerosos informes sobre detenciones masivas, malos tratos y desapariciones forzadas de palestinos en el norte de Gaza a manos del ejército israelí.

La operación de Israel en Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre, en el que, según sus cálculos, murieron 1.200 personas y 253 fueron tomadas como rehenes. Israel, a su vez, ha acusado a Hamás de maltratar a los rehenes, incluso sexualmente.

Los bombardeos posteriores han matado a más de 33.000 palestinos, decenas de miles más han resultado heridos y se teme que muchos sigan atrapados bajo los escombros. La mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados y las agencias de ayuda han advertido que la hambruna es inminente. (Reporte de Nidal al-Mughrabi. Escrito por Nidal al-Mughrabi y Henriette Chacar; Reporte adicional de Ali Sawafta en Ramala; Editado en español por Juana Casas)