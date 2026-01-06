5 ene (Reuters) -

Más de una docena de trabajadores de los medios de comunicación social ⁠fue detenida el ⁠lunes mientras cubría eventos en la capital venezolana, Caracas, incluyendo una marcha en apoyo al depuesto ⁠presidente Nicolás ‌Maduro ​y la juramentación de la nueva legislatura del país, dijo ​el sindicato nacional de trabajadores de la prensa de ‌la nación sudamericana.

Los catorce detenidos fueron ‌liberados posteriormente, según informó el ​SNTP a través de X, y uno de ellos, un periodista extranjero, fue deportado.

Según el SNTP, entre los detenidos había 11 personas que trabajaban para medios internacionales y una para un medio nacional.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente todas las detenciones.

El Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores de China declaró el martes que todos los periodistas chinos ​en Venezuela se encontraban a salvo.

El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, que se encarga de la política comunicacional y la información pública del Estado venezolano, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las detenciones.

Associated Press, Agence ⁠France-Presse y CNN no respondieron de inmediato a las solicitudes de ​comentarios. Reuters tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las detenciones de la prensa se producen después de que tropas estadounidenses detuvieran ‍a Maduro en una operación nocturna este fin de semana. El lunes, el depuesto mandatario se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy ​Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada en la Asamblea Nacional, en una ceremonia que reunió a los más cercanos colaboradores y al hijo de Maduro.

(Reportaje ‍de Reuters; Edición de Christian Plumb y Michael Perry)