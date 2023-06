Detenidos ocho activistas en Hong Kong durante la víspera del aniversario de Tiananmen

La Policía de Hong Kong ha anunciado la detención de ocho activistas en la víspera de la conmemoración este domingo del aniversario de la represión de estudiantes de 1989 en la plaza de Tiananmen, en Pekín.

Entre los detenidos se encuentran los activistas Guan Zhenbang y Liu Jiayi justo antes de que iniciaran una huelga de hambre de 24 horas en Victoria Park. Los artistas Chen Shisen y Chen Meitong también fueron arrestados en el área de Causeway Bay entre gritos de "Gente de Hong Kong, no tengan miedo" y "No olviden que mañana es el 4 de junio", informa la emisora internacional estadounidense Voice of America.

Hasta 2019, decenas de miles de personas se reunían anualmente cada 4 de junio en este parque de Hong Kong para conmemorar a las víctimas de una masacre sepultada por las autoridades chinas. Después, Pekín ha ido incrementando sus competencias sobre el territorio hasta anular su autonomía judicial y, según sus críticos, silenciar por completo a la disidencia.

Las autoridades, de hecho, han cerrado en estos últimos días zonas del parque para evitar la aglomeración de gente y la convocatoria de posibles concentraciones.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión hongkongesa RTHK, la Policía ha defendido sus intervenciones "tras constatar que algunas personas mostraban artículos de protesta con palabras sediciosas, cantaban consignas y cometían actos ilegales en el área".

"La Policía está muy preocupada por la posibilidad de que algunas personas que intentan incitar y provocar a otras a cometer actos ilegales que ponen en peligro la seguridad nacional, el orden público y la seguridad pública", según el comunicado.

Las fuerzas de seguridad, añade la nota, "continuarán intensificando las patrullas y mejorando la recopilación de información de inteligencia, supervisará de cerca la situación de varios distritos y se esforzará por prevenir y combatir los delitos".

En declaraciones a los periodistas, el miembro del Consejo Ejecutivo de Hong Kong Ronny Tong ha asegurado que las autoridades no tienen intención de coartar ningún tipo de expresión al respecto siempre y cuando las personas que así lo decidan se mantengan dentro de los límites de la ley.

"Hong Kong es un lugar libre. Siempre que no infrinjas la ley, puedes hacer casi cualquier cosa que no perjudique a la comunidad en general", ha declarado Tong, parte de un ejecutivo que ahora es completamente dependiente de las órdenes de Pekín. "Así que simplemente diría: 'Sé tú mismo, haz lo que la ley te permita hacer'".

Europa Press