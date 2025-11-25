Detenidos otros cuatro sospechosos en la investigación de asalto al Louvre: fiscalía de París

PARÍS, 25 nov (Reuters) -

La policía francesa detuvo el martes a otras cuatro personas en el marco de la investigación sobre el espectacular robo de joyas del Museo del Louvre el mes pasado, informó la fiscalía de París en un comunicado. Los sospechosos son dos hombres de 38 y 39 años y dos mujeres de 31 y 40, según el comunicado. Otras cuatro personas ya fueron detenidas y puestas bajo investigación formal el 29 de octubre y el 1 de noviembre, añadió.

El robo a plena luz del día, en el que cuatro ladrones se llevaron joyas por valor de US$102 millones, suscitó dudas sobre la credibilidad del museo más visitado del mundo como guardián de sus innumerables obras.

Hasta ahora no se ha encontrado rastro alguno de las joyas robadas.

(Reporte de Dominique Vidalon e Inti Landauro; editado en español por Carlos Serrano)