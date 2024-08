Detenidos otros dos dirigentes de la oposición en Venezuela

Los exdiputados y dirigentes opositores Williams Dávila y Américo De Grazia fueron detenidos en hechos separados en Venezuela, informaron este jueves la oposición y sus familiares, al denunciar una "escalada represiva" desatada tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.

"Después de más de 24 horas sin saber de su paradero (...), nos enteramos que lo tienen en el Helicoide (sede del Servicio de Inteligencia)", aseguró la hija de De Grazia en la red social Instagram.

"No sabemos qué cargos se le imputan, no tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", continuó María de Grazia.

Las circunstancias de la detención del líder opositor no están claras.

El exdiputado Dávila, en tanto, fue arrestado al culminar una vigilia para pedir por los "presos políticos" en una plaza de Caracas, afirmó la oposición.

"Esta escalada represiva y de persecución debe parar y alertamos al mundo de la misma", dijo en la red social X la opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD).

Más de un centenar de activistas opositores han sido detenidos durante la época electoral en Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado ha denunciado una "represión masiva" contra la dirigencia y la ciudadanía que ha protestado por considerar que hubo fraude en las presidenciales del 28 de julio, de las que Maduro fue proclamado vencedor con el 52% de los votos.

La oposición asegura que quien ganó fue su candidato Edmundo González Urrutia, representante de Machado ante su inhabilitación para concurrir y quien afirma tener pruebas del triunfo.

Las protestas contra la reelección del mandatario izquierdista han dejado más de 2.200 detenidos, según el propio Maduro, y unos 24 muertos, según oenegés de Derechos Humanos.

La fiscalía anunció una investigación penal contra González Urrutia y Machado, además de seis colaboradores de confianza de la opositora que permanecen refugiados en la embajada de Argentina.

La comunidad internacional ha manifestado preocupación por las detenciones y Estados Unidos advirtió este jueves a Maduro sobre más presión internacional si captura a Machado y González Urrutia.

Ba/pgf/arm

AFP