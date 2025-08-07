Detenidos tres hombres de un grupo de extrema derecha alemán sospechoso de tramar un golpe de Estado

BERLÍN, 7 ago (Reuters) -

Tres hombres fueron detenidos el jueves en Baviera en el marco de una investigación del grupo de extrema derecha Reichsbürger, sospechoso de conspirar para derrocar por la fuerza al anterior Gobierno alemán y el orden constitucional, según informó la fiscalía de Múnich.

El movimiento Reichsbürger ("Ciudadanos del Reich") rechaza la democracia alemana moderna al considerarla ilegítima y sus seguidores sostienen que son ciudadanos de una monarquía que perduró tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, a pesar de su abolición formal.

Decenas de miembros, entre cuyos líderes figura el aristócrata e inversor inmobiliario alemán Heinrich XIII Prinz Reuss, están siendo juzgados en toda Alemania tras descubrirse la presunta trama en 2022.

Los acusados han negado los cargos de terrorismo y alta traición.

Los fiscales dijeron que creían que los hombres detenidos el jueves, de los que no se dio el nombre, apoyaban el movimiento o estaban implicados en los preparativos del complot. En concreto, se sospecha que participaron en un entrenamiento con armas de fuego en 2022 en un antiguo campo de tiro del ejército con miembros del grupo que ya han sido detenidos.

"Según la información disponible, estos ejercicios de tiro sirvieron para preparar un posible atentado contra el Bundestag (la cámara baja del Parlamento) alemán", han señalado los fiscales.

A primera hora del jueves se llevaron a cabo registros en ocho localidades de los estados de Baviera, Sajonia y Turingia. (Información de Kirsti Knolle; redacción de Madeline Chambers; edición de Matthias Williams y Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)