Detenidos tres hombres en Honduras acusados de planear un atentado para deponer a la presidenta Castro

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Honduras ha anunciado este jueves la detención de tres hombres con cargos de terrorismo e intento de asesinato, por supuestamente planear un atentado contra el expresidente del país Manuel Zelaya y tratar de deponer a la actual mandataria, Xiomara Castro, e impedir la celebración de las elecciones generales, previstas para finales de noviembre.

El fiscal general del país centroamericano, Joel Zelaya, ha señalado en rueda de prensa que el arresto de estas personas "confirma la existencia de una conspiración cuyo objetivo es paralizar el Estado, alterar el orden constitucional e impedir la realización de las elecciones del 30 de noviembre", un extremo que ya denunció a finales del pasado julio.

Los acusados, identificados como Arcadio López Estrada, Perfecto Paz y David Kattán, pretendían atentar contra la vida de Zelaya, deponer al actual Gobierno hondureño y provocar la salida anticipada de Castro --cuyo mandato termina en enero de 2026--, según ha indicado el magistrado, quien ha asegurado que lo acontecido "va más allá de ser un hecho aislado, forma parte de un plan mayor".

Así, ha presentado varios mensajes de voz que "forman parte del material probatorio" del caso, defendiendo que "no está sustentado en conjeturas ni rumores (sino que) se basa en evidencias científicas irrefutables".

Según las grabaciones difundidas durante la comparecencia, uno de los acusados afirma que "todo se arregla matando a ese hijo de la gran puta de Manuel Zelaya, hay que matarlo, matando al perro se acaba la rabia".

El fiscal ha asegurado así que existe "un plan criminal para alterar violentamente el orden democrático" en Honduras, y ha apuntado a "grupos externos que impactarían directamente en el (Consejo Nacional Electoral) CNE y en sus decisiones".

El exmandatario ha reaccionado al anuncio con un breve mensaje en su cuenta de la red social X, señalando que el anuncio "evidencia las perversas intenciones de sectores oscuros que buscan sabotear el proceso electoral y consumar el magnicidio planificado desde el golpe de 2009", un extremo que él mismo ha denunciado en anteriores ocasiones tras el golpe militar ordenado por el entonces jefe del Ejército, el general Romero Vásquez, y que ha atribuido a las autoridades de Estados Unidos.

Zelaya fue sacado de su residencia a finales de junio de 2009 por los militares y expulsado a Costa Rica por orden del poder judicial, que lo acusaba de querer perpetuarse en la Presidencia por someter a consutlta popular la posible modificación de la Constitución.