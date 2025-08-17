Detenidos tres militares chilenos tras ser sorprendidos con un alijo de droga

MADRID, 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Tres miembros del Ejército de Chile han sido detenidos en la ciudad de Puerto Aysén, en el sur del país, por retirar de una sucursal del servicio de mensajería Chilexpress un paquete con más de 11 kilos de droga. Según informa el diario chileno 'El Mercurio', estos tres cabos pasarán a disposición de la Justicia este domingo acusados de un delito de tráfico de drogas. Además, un civil involucrado en la entrega del alijo de droga también ha sido detenido y tendrá que sentarse ante el juez.

La Fiscalía de Chile ha informado que la detención formaba parte de una operación entre el Ministerio Público y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía De Investigaciones (PDI) que supervisaron la entrega y realizaron las detenciones. La IV División del Ejército ha rechazado "toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales" y ha mantenido "su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos".

Esta operación ha tenido lugar un mes después de la detención de otros cinco militares chilenos, miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), por trasladar en un vuelo una "sustancia ilícita" desde la Base Aérea de Iquique --en el norte del país-- hacia Santiago.