Deterioro humanitario en Gaza es de grave preocupación, dicen Reino Unido, Francia y otros países

LONDRES, 30 dic (Reuters) - La situación humanitaria en Gaza ha vuelto a empeorar y es motivo de grave preocupación, dijeron el martes Reino Unido, Canadá, Francia y otros países en un comunicado conjunto en el que también se pide a Israel que tome medidas urgentes

El comunicado, publicado en Internet por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, señala que Israel debe permitir a las organizaciones no gubernamentales trabajar en Israel de forma sostenida y predecible, y garantizar que la ONU pueda continuar su labor en el enclave palestino

"Expresamos nuestra honda preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica", reza el comunicado de los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido

También afirma que Israel debía levantar lo que el texto denomina "restricciones irrazonables" a determinadas importaciones, como equipos médicos y de refugio, y abrir los pasos fronterizos para aumentar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza

Israel y Hamás acordaron un alto el fuego en octubre, tras dos años de intensos bombardeos israelíes y operaciones militares en Gaza que siguieron a un ataque mortal de combatientes dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes en octubre de 2023

Un observatorio mundial del hambre dijo el 19 de diciembre que ya no había hambruna en Gaza tras la mejora del acceso a las entregas humanitarias y comerciales de alimentos después del alto el fuego

Sin embargo, las agencias humanitarias afirman que debe llegar mucha más ayuda a este pequeño y abarrotado territorio, y que Israel está impidiendo la entrada de los artículos necesarios. Israel afirma que entra comida más que suficiente y que los problemas están en la distribución dentro de Gaza. (Reporte de William James; Editado en Español por Ricardo Figueroa)