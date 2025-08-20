Detienen a 13 personas por ataque mortal a dos funcionarios de alto nivel de capital mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 20 ago (Reuters) - Autoridades mexicanas detuvieron a 13 personas presuntamente relacionadas con el ataque armado en que murieron en mayo dos funcionarios de alto nivel del Gobierno de la capital del país, informó el miércoles la alcaldesa Carla Brugada. Tres de los detenidos participaron directamente en el atentado, que se produjo en pleno centro de Ciudad de México y en el que murieron la secretaria particular de Brugada, Ximena Guzmán, y el asesor José Muñoz, detalló la alcaldesa.

"En dicho operativo se detuvo a trece personas, entre ellas tres personas que participaron directamente en el homicidio, y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento", informó la mandataria capitalina en una rueda de prensa. Los asesinatos de Guzmán y Muñoz conmocionaron a la élite política y empresarial capitalina por lo inusual de ese tipo de violencia política selectiva en la ciudad, mientras que muchos los atribuyeron a un mensaje de grupos del crimen organizado a Brugada para que les dejara el paso libre. (Reporte de Kylie Madry y Raúl Cortés Fernández )