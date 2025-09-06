Detienen a 150 personas en nueva manifestación de Palestine Action en Londres

Unas 150 personas fueron detenidas el sábado en una nueva manifestación en Londres de apoyo al grupo Palestine Action, clasificado como "terrorista" y prohibido desde inicios de julio, indicó la policía londinense.

Varios centenares de personas se reunieron al mediodía ante el parlamento británico, desafiando el riesgo de detención, con pancartas que decían "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".

El viernes, la policía había advertido que no dudaría en detener a quien manifestara de manera explícita su apoyo a Palestine Action.

"No somos terroristas (...) Debemos decir que Palestine Action tiene derecho a existir. La prohibición debe ser anulada", afirmó Polly Smith, una jubilada de 74 años.

"Nuestro gobierno decidió prohibir una organización. Es algo muy equivocado y debería usar el tiempo para tratar de que cese el genocidio [en Gaza] en vez de tratar de parar manifestaciones", afirmó a la AFP Nigel, de 62 años, quien llevaba una pancarta de apoyo a Palestine Action y no quiso dar su apellido.

Este manifestante fue detenido por la policía, mientras otros protestaban por su arresto.

El movimiento fue añadido a inicios de julio a la lista de organizaciones consideradas como "terroristas" en Reino Unido, tras actos de vandalismo perpetrados por sus militantes, especialmente en una base de la fuerza aérea.

El grupo Defend Our Juries organiza desde entonces manifestaciones para protestar contra esta prohibición, considerada "desproporcionada" por la ONU.

Antes de la movilización del sábado, más de 800 personas ya habían sido detenidas, y 138 inculpadas por apoyo o incitación a una organización terrorista.

La mayoría puede ser condenada a seis meses de cárcel y los considerados como organizadores de las manifestaciones pueden ser condenados hasta 14 años de prisión.

Otra manifestación propalestina congregó el sábado a varios miles de personas en las calles de Londres.

