Detienen a 16 personas tras ataques contra comisarías en Vietnam en los que murieron varios agentes y civiles

La Policía de Vietnam ha detenido este domingo a 16 sospechosos de atacar las comisarías de dos comunas del centro de Vietnam, Ea Tieu y Ea Ktur, a 8,5 kilómetros de distancia entre ellas, que se saldaron con la muerte de varios agentes y civiles.

El Ministerio de Seguridad Pública ha indicado que las autoridades continúan buscando al resto de personas involucradas en los incidentes, cuando hombres armados se presentaron y atacaron la sede de la Policía.

Asimismo, han señalado que han liberado a dos rehenes, mientras que un tercero ha podido escapar por sus propios medios, según reza un comunicado.

El portavoz del Ministerio, el teniente general To An Xo, ha agregado que "actualmente no hay rehenes bajo control", según recoge el portal VnExpress.

El ministro de Seguridad Pública, To Lam, firmó este domingo la promoción póstuma de cuatro oficiales de Policía que han habían fallecido en esta serie de ataques perpetrados en la provincia de Dak Lak. También anunció que dará 100 millones de dongs vietnamitas (cerca de 4.000 euros) a las familias de los agentes fallecidos.

Además, dos policías resultaron heridos en el desempeño de sus funciones, quienes recibirán 50 millones de dongs vietnamitas (cerca de 2.000 euros). Sin embargo, las autoridades no han proporcionado un balance de víctimas preciso.

