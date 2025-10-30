Detienen a cinco personas más en la investigación del robo de joyas en el Louvre
PARÍS (AP) — Cinco personas más han sido arrestadas en la investigación sobre el robo de las joyas de la Corona en el Museo del Louvre, anunció la fiscal de París el jueves.
Los cinco sospechosos fueron detenidos el miércoles por la noche en la capital francesa y en la región de París, explicó Laure Beccuau en declaraciones a la emisora de radio RTL. No reveló sus identidades ni ofreció más detalles.
Las joyas siguen desaparecidas. Dos sospechosos arrestados anteriormente fueron acusados preliminarmente el miércoles y admitieron parcialmente su responsabilidad, según la fiscal.
