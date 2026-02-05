Detienen a dos ciudadanos chinos en Francia sospechosos de espionaje

Las autoridades francesas imputaron este jueves a cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos chinos, como sospechosos de interceptar datos militares sensibles y entregarlos a Pekín, informó la fiscalía de París.

La policía arrestó a los cuatro el fin de semana en el suroeste de Francia, donde los dos sospechosos chinos alquilaron un Airbnb para presuntamente capturar información sensible, incluida inteligencia militar.

Los dos detenidos chinos se encuentran en prisión preventiva, mientras que los otros dos quedaron en libertad con medidas de control judicial, según una fuente próxima al caso.

La investigación se centra en la "entrega de información a una potencia extranjera" susceptible de perjudicar intereses nacionales clave, un delito castigado en Francia con hasta 15 años de cárcel.

El caso se inició después de que residentes avistaran el 30 de enero la instalación de una antena parabólica de aproximadamente dos metros de diámetro, que coincidió con una interrupción local de internet.

Un registro efectuado al día siguiente condujo al hallazgo de "un sistema de ordenadores conectados a antenas parabólicas que permitía la captura de datos satelitales", según la fiscalía.

El dispositivo permitía interceptar ilegalmente "intercambios entre entidades militares", señaló.

Los dos ciudadanos chinos presuntamente habían viajado a Francia con la intención de captar datos del sistema de internet satelital Starlink y de otras "entidades de importancia vital" y transmitirlos a China.

"Mi cliente (...) niega las acusaciones formuladas en su contra y no tiene vínculos con ningún servicio de espionaje", dijo a AFP Baptiste Bellet, el abogado de uno de ellos.

En sus solicitudes de visado constaba que trabajaban como ingenieros para una empresa de investigación y desarrollo especializada en equipos de comunicación inalámbrica.

Los otros dos sospechosos fueron detenidos por presuntas importaciones ilegales del equipo, indicó la fiscalía, sin añadir detalles sobre sus identidades.