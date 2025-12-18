Detienen a exjefa policial de Ecuador en caso relacionado con mafia albanesa

La Fiscalía de Ecuador ordenó el jueves la detención de una excomandante de la Policía y otros dos uniformados por presuntamente filtrar información reservada sobre un caso de narcotráfico relacionado con la mafia albanesa, informó la Fiscalía.

Desde hace más de dos décadas las autoridades registran una participación creciente de la mafia albanesa en el tráfico de droga en el país, en alianza con otras organizaciones transnacionales y locales.

La general retirada Tannya Varela fue designada comandante de la Policía en 2021 durante el gobierno del exmandatario Lenín Moreno (2017-2021) y salió un año después.

De acuerdo con la Fiscalía en X, la "filtración del informe reservado" afectó la investigación León de Troya que indagaba en 2021 sobre la mafia albanesa en el país.

"Los emisarios de esta organización han multiplicado los convenios para el suministro de cocaína entre proveedores colombianos y varias mafias europeas, además de negociar sus propios cargamentos para distribución por cómplices albaneses por toda Europa", según el centro de estudios Insight Crime.

Por el caso también fueron detenidos el coronel José Luis Erazo, jefe policial en la costera ciudad de Manta (suroeste), y el excapitán Rodney Rengel, quien fue parte del equipo que investigó el caso.