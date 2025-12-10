Detienen a expresidente de Bolivia Luis Arce por presunta corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles por agentes policiales en La Paz, luego de que la fiscalía iniciara investigaciones por un caso de presunta corrupción cuando era ministro del exmandatario Evo Morales (2006-2019), informó el gobierno.

El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales.

Fuentes de la fiscalía dijeron a la AFP que Arce deberá responder por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".

"Quiero felicitar a los efectivos (...) de la División Anticorrupción (...) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal", al expresidente Arce, dijo Edmand Lara, vicepresidente del país, en un video difundido por medios locales.

Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, autorizó transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, según la denuncia que motivó la detención.

Una de las beneficiadas fue la exdiputada izquierdista Lidia Patty, que la semana pasada fue detenida y reveló durante un interrogatorio que el traspaso de dinero fue avalado por el entonces ministro de Economía.

Ella recibió cerca de US$100.000 para un proyecto de cultivo de tomates.

"Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo", agregó Lara.

